Warmes Wasser führt zu sinkendem Sauerstoffgehalt

Durch den Erwärmungstrend der vergangenen 40 Jahre sei bei den Trinkwasser-Talsperren in Deutschland bereits eine Erwärmung von rund zwei Grad im Vergleich zum langjährigen Mittel messbar. "Würde die Erwärmung einfach so weitergehen, kämen auf diesen Wert im schlimmsten Fall noch mal vier bis fünf Grad obendrauf", so Rinke. "Das wäre in etwa so, als würde man eine der nördlichsten Talsperren aus dem Harz in ein mediterranes Klima wie in den südlichen Alpen verschieben."