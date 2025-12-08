 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Sport
  4. Lokal
  6. Meiningen

  8. Lottomittel für Wacker Kaltenlengsfeld

Wichtige Reparatur Lottomittel für Wacker Kaltenlengsfeld

Der SV Wacker Kaltenlengsfeld kann sich über eine Zuwendung von 3700 Euro aus Lottomitteln für eine dringend nötige Reparatur im Vereinshaus freuen.

Wichtige Reparatur: Lottomittel für Wacker Kaltenlengsfeld
1
Der Thüringer Ehrenamtsbeauftragte Guntram Wothly (Zweiter von rechts) übergab im beisein von Bürgermeister Erik Thürmer (rechts) den Scheck an die Wacker-Vertreter. Foto: Verein

Der SV Wacker Kaltenlengsfeld erhielt Besuch aus der Thüringer Staatskanzlei: Der Thüringer Ehrenamtsbeauftragte Guntram Wothly übergab dem Vereinsvorstand einen Zuwendungsbescheid über 3700 Euro aus Lottomitteln. Die Unterstützung dient der Erneuerung der Gastherme im Vereinshaus – einer Maßnahme, die für den Verein dringend notwendig geworden war.

Nach der Werbung weiterlesen

Das Vereinshaus war Anfang der 1990er Jahre umfassend umgebaut und modernisiert worden. Nach mehr als drei Jahrzehnten war jedoch insbesondere die Heiztechnik in die Jahre gekommen. Im vergangenen Winter fiel schließlich die alte Gastherme vollständig aus. Um den Betrieb des Vereinshauses weiterhin sicherstellen zu können, prüfte der Vorstand verschiedene Alternativen. Aufgrund der Größe des Gebäudes und des technischen Aufwandes erwies sich die Installation einer modernen, besonders effizienten Gastherme als sinnvollste Lösung.

Die Gesamtkosten der Maßnahme beliefen sich auf 7700 Euro. Da der Verein diese Summe nicht allein aufbringen konnte, wurde ein Finanzierungsverbund organisiert:

Die schon genanten 3700 Euro stellte die Thüringer Staatskanzlei über Lottomittel bereit, 1000 Euro kamen vom Kreissportbund Schmalkalden-Meiningen aus dessen Notfallfonds und den verbleibenden Betrag von 3000 Euro teilten sich der SV Wacker Kaltenlengsfeld und die Stadt Kaltennordheim zu gleichen Teilen.

Reparatur wurde schon umgesetzt

Die technische Umsetzung übernahm der ortsansässige Heizungsbauer Peter Dittmar aus Kaltennordheim. Darüber hinaus wurden verschiedene kleinere Arbeiten von Vereinsmitgliedern in ehrenamtlicher Arbeit ausgeführt. Diese Unterstützung trug maßgeblich dazu bei, die Kosten der Maßnahme gering zu halten und die Arbeiten zügig abzuschließen. Die neue Heizungsanlage ist seit Sommer in Betrieb und sorgt seither zuverlässig für Wärme im Vereinshaus. Neben gesteigerter Betriebssicherheit kann sich der Verein zudem über einen deutlich reduzierten Gasverbrauch freuen. Damit befindet sich das Heizsystem nun wieder auf dem aktuellen technischen Stand und gewährleistet langfristig einen sicheren und effizienten Betrieb. Zur Übergabe der Fördermittel waren der Vereinsvorsitzende Gerit Voigt, der 2. Vorsitzende Michael Kümpel, Platzwart Albrecht Voigt.