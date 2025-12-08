Wichtige Reparatur: Lottomittel für Wacker Kaltenlengsfeld

Reparatur wurde schon umgesetzt

Die technische Umsetzung übernahm der ortsansässige Heizungsbauer Peter Dittmar aus Kaltennordheim. Darüber hinaus wurden verschiedene kleinere Arbeiten von Vereinsmitgliedern in ehrenamtlicher Arbeit ausgeführt. Diese Unterstützung trug maßgeblich dazu bei, die Kosten der Maßnahme gering zu halten und die Arbeiten zügig abzuschließen. Die neue Heizungsanlage ist seit Sommer in Betrieb und sorgt seither zuverlässig für Wärme im Vereinshaus. Neben gesteigerter Betriebssicherheit kann sich der Verein zudem über einen deutlich reduzierten Gasverbrauch freuen. Damit befindet sich das Heizsystem nun wieder auf dem aktuellen technischen Stand und gewährleistet langfristig einen sicheren und effizienten Betrieb. Zur Übergabe der Fördermittel waren der Vereinsvorsitzende Gerit Voigt, der 2. Vorsitzende Michael Kümpel, Platzwart Albrecht Voigt.