Wichtige Regionalverbindung: Neue Züge für störungsanfälligen München-Nürnberg-Express

Helfen sollen laut Verkehrsministerium von 2028 an Züge des deutschen Herstellers Siemens, die mit ihren Doppelstockwagen unter anderem auch schon auf den Strecken in Richtung Passau und für das Unternehmen Arverio auf der Verbindung in Richtung Augsburg im Einsatz sind. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) sprach bei den geplanten Verbesserungen von einem starken Signal an Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer in Zeiten knapper Kassen.