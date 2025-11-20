Für die kommunale Meininger Wohnungsbaugesellschaft (WBG), die seit Jahresbeginn wieder selbstständiger agieren kann, wird seit dem Sommer ein neuer Geschäftsführer gesucht. Volker Albrecht als langjähriger Prokurist und Geschäftsführer wollte sich eigentlich zum Jahresende in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden. Doch daraus wird vorerst nichts. Denn die Suche nach einem Nachfolger, der, wie es Bürgermeister Fabian Giesder als WBG-Aufsichtsratsvorsitzender formulierte, „in die großen Fußstapfen eintreten und die gute Firmen-Philosophie erfolgreich weiterentwickeln kann“, ist noch nicht beendet. Und dass, obwohl auf die Ausschreibung der Stelle zahlreiche Bewerbungen eingegangen waren. Die im Anschluss geführten Gespräche hatten aber nicht zum Erfolg geführt, bestätigte Giesder auf Nachfrage.