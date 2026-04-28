Wichtige Nord-Süd-Verbindung: Demo auf Brennerautobahn führt Ende Mai zu Totalsperre

32.000 Fahrzeuge betroffen

Mühlsteiger hatte demnach bereits zweimal zuvor eine solche Protestversammlung beantragt; beide Male wurden sie aber untersagt. Im vergangenen Jahr gab dann das Tiroler Landesverwaltungsgericht einer Beschwerde statt, weil es die Versammlungsfreiheit verletzt sah. Eine Untersagung der Demonstration gegen eine hohe Verkehrsbelastung am Brenner und im Wipptal "mit einer hohen Verkehrsbelastung zu begründen, führt im Grunde die Versammlungsfreiheit ad absurdum", entschied das Gericht.