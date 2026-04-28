Wichtige Nord-Süd-Verbindung: Demo auf Brennerautobahn führt Ende Mai zu Totalsperre

Innsbruck - Eine Demonstration auf der Brennerautobahn dürfte am 30. Mai zu langen Staus auf der wichtigen Verbindung von Deutschland nach Italien führen. Die Bezirkshauptmannschaft Innsbruck untersagte die beantragte Totalsperre im dritten Anlauf nun nicht mehr, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA meldete. Der Bürgermeister der Tiroler Gemeinde Gries am Brenner, Karl Mühlsteiger, hatte demnach als Privatperson eine Demonstration auf der Brennerautobahn (A13) vor allem wegen der überbordenden Verkehrsbelastung beantragt.