Die WHO ist wegen einer neuen Untervariante in Afrika so besorgt, dass sie einen Notfallausschuss einberufen hat. Die darin vertretenen unabhängigen Experten sollen am Mittwoch darüber beraten, ob es sich um eine "Notlage von internationaler Tragweite" (PHEIC - Public Health Emergency of Internatonal Concern) handelt.