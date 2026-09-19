Wer das Rennsteiglied mit wohlklingenden Tönen in Verbindung bringt, täuscht sich gewaltig. Es dröhnt und jault und knattert. „Das ist bis Suhl-Nord zu hören“, ist sich Guido Ritschel sicher. Der Suhler Kettensägenkünstler in einer von insgesamt sieben Leuten, die am Freitag und Samstag den besonderen Rennsteiglied-Sound produzieren. In den Ohren der Anwohner klingt das alles andere als melodisch. „Sie haben gedroht, die Polizei zu rufen“, erzählt er. Doch das Kettensägen-Konzert auf dem Unteren Markt ist angemeldet und sogar in Zusammenarbeit mit der Stadt entstanden.