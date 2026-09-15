Wettkampf Wettrutschen im Harz - Olympiasieger nur auf Platz drei

Ellrich (dpa/th) - Wer rutscht am schnellsten? Bei der ersten "Speedrutschmeisterschaft" im Hexenturm der "HEX Erlebniswelt" im Südharz traten 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an. Bei den Herren gewann Steffen Wolter aus Haferungen (Landkreis Nordhausen), der eine "Wild-Card" für die Teilnahme gewonnen hatte, wie das Landratsamt mitteilte. Er schaffte es in 12,54 Sekunden die rund 100 Meter lange Rutsche hinunter. Damit setzte er sich knapp gegen Landrat Matthias Jendricke (12,71 Sekunden) durch.