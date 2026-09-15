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Wettkampf Wettrutschen im Harz - Olympiasieger nur auf Platz drei

Vom Eiskanal auf die Rutsche: Olympiasieger Christopher Grotheer misst sich bei der sogenannten Speedrutschmeisterschaft im Südharz - und muss sich geschlagen geben.

Ellrich (dpa/th) - Wer rutscht am schnellsten? Bei der ersten "Speedrutschmeisterschaft" im Hexenturm der "HEX Erlebniswelt" im Südharz traten 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an. Bei den Herren gewann Steffen Wolter aus Haferungen (Landkreis Nordhausen), der eine "Wild-Card" für die Teilnahme gewonnen hatte, wie das Landratsamt mitteilte. Er schaffte es in 12,54 Sekunden die rund 100 Meter lange Rutsche hinunter. Damit setzte er sich knapp gegen Landrat Matthias Jendricke (12,71 Sekunden) durch.

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Olympiasieger auf Platz drei

Beide waren schneller als Skeleton-Olympiasieger Christopher Grotheer, der mit 14,67 Sekunden Platz drei erreichte. Nur knapp langsamer war die schnellste Frau auf der Rutsche: Kathrin Materlik, Geschäftsführerin der Südharzwerke Nordhausen, schaffte es in 14,95 Sekunden ins Ziel. 

Grotheer gewann bei den Olympischen Winterspielen 2022 Gold, in Italien kam in diesem Jahr zweimal Bronze hinzu. Statt wie sonst kopfüber den Eiskanal runterzufahren, musste er im Hexenturm nun in einem Rutschsack hinunterrutschen.

Nicht der erste Wettkampf im Turm

Es ist nicht der erste Wettkampf, der an diesem Ort ausgetragen wird. Im Juni musste der Turm jedoch zunächst beklommen werden. Damals traten mehrere Teams im Treppenlaufen gegeneinander an. Dafür mussten die Läufer rund 250 Stufen bis zur höchsten Plattform des Aussichtsturms in etwa 45 Metern Höhe bezwingen, um anschließend über die Rutsche wieder nach unten zu gelangen.

Der Aussichtsturm gilt mit seinen rund 70 Metern Höhe nach Angaben der Verantwortlichen als größter Hexenbesen der Welt und soll sich künftig als neuer Anziehungspunkt im Südharz etablieren. Er wurde vergangenen Oktober eröffnet.