Wer es nicht schafft, live in der Sparkasse Vogtland Arena dabei zu sein, muss dennoch nicht auf die Action verzichten. Das gesamte Wettkampfwochenende, inklusive des Pro-Wettkampfs und des International Women’s Cup, wird auf den offiziellen Stihl Timbersports-Kanälen auf Youtube, Facebook und Twitch live übertragen. So können Millionen Fans weltweit das sportliche Geschehen in Echtzeit verfolgen – sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache.