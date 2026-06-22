Die historische Burg Neuhaus in Schierschnitz war am vergangenen Samstag Schauplatz eines aufsehenerregenden Kräftemessens. Wo einst Ritter in Rüstungen kämpften, traten bei der Internationalen Ostdeutschen Meisterschaft (Pro League-Cup der G.F.S.A.) moderne Gladiatoren an, um in einem Fünfkampf ihre Körper zu schinden. Vor einer beeindruckenden Kulisse – eingeleitet durch die lokalen Formationen „Kraftquelle“ und den Kindergarten „Wiesenwichtel“ – ging es für die Elite mehr als um die Ehre.