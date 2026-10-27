Wettervorhersage: Wolken, Regen und nur wenig Sonne

Der Dienstag beginnt laut dem DWD wolkig, aber in allen drei Bundesländern trocken. Sachsen-Anhalt erreicht demnach in der Spitze 18 Grad, Sachsen und Thüringen je 17 Grad. Auf dem Brocken rechnen die Wetterexperten mit Sturm. In der Nacht zu Mittwoch ziehe teilweise Regen auf, die Temperaturen sollen auf 6 bis 3 Grad sinken.