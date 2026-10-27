Wettervorhersage: Wolken, Regen und nur wenig Sonne

Leipzig/Magdeburg/Erfurt - Wolken und immer wieder Regen prägen das Wetter der kommenden Tage. Die Sonne zeigt sich nur selten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.
Die nächsten Tage in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden bewölkt und teils regnerisch. Auf dem Brocken kann es stürmisch werden.
Leipzig/Magdeburg/Erfurt - Wolken und immer wieder Regen prägen das Wetter der kommenden Tage. Die Sonne zeigt sich nur selten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.
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Der Dienstag beginnt laut dem DWD wolkig, aber in allen drei Bundesländern trocken. Sachsen-Anhalt erreicht demnach in der Spitze 18 Grad, Sachsen und Thüringen je 17 Grad. Auf dem Brocken rechnen die Wetterexperten mit Sturm. In der Nacht zu Mittwoch ziehe teilweise Regen auf, die Temperaturen sollen auf 6 bis 3 Grad sinken.
Am Mittwoch regnet es der Vorhersage nach zunächst, im Tagesverlauf zieht der Regen ostwärts ab. Tagsüber sei es wolkenreich mit Temperaturen von 11 bis 16 Grad. In der Nacht zu Donnerstag soll es regnen, die Temperaturen sinken auf 9 bis 5 Grad, im Bergland auf bis zu 3 Grad.
Der Donnerstag startet bewölkt, teilweise mit etwas Regen. Die Temperaturen reichen von 11 bis 14 Grad. In der Nacht zum Freitag wird es dem Wetterbericht zufolge bewölkt, stellenweise kann es regnen. Die Tiefstwerte liegen bei 7 bis 4 Grad, im sächsischen Bergland sinken die Temperaturen sogar auf bis zu 2 Grad.