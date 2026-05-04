Wettervorhersage: Woche startet grau und regnerisch im Freistaat

In der Nacht zum Dienstag geht es regnerisch weiter: Die Regenwolken werden von Südwesten über ganz Bayern ziehen. Dazu sinken die Temperaturen auf 13 bis 7 Grad ab. Der Tag startet dann bewölkt. In der Oberpfalz seien auch längere sonnige Abschnitte möglich, so die Wetterexperten. Besonders sei ab dem Mittag in Franken mit Schauern und einigen Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen erreichen 19 bis maximal 26 Grad.