Wettervorhersage: Woche startet grau und regnerisch im Freistaat

München (dpa/lby) - Nach dem frühlingshaften Wetter sind Wolken und Regen im Freistaat zurück. Nur noch vereinzelt soll die Sonne heute hinter den grauen Wolken hervorzuschauen.
Viele Menschen in Bayern müssen nun wieder den Regenschirm einpacken. Der Wetterdienst sagt nasses Wetter voraus. Wo es dennoch ein paar Sonnenstrahlen in den kommenden Tagen gibt.
München (dpa/lby) - Nach dem frühlingshaften Wetter sind Wolken und Regen im Freistaat zurück. Nur noch vereinzelt soll die Sonne heute hinter den grauen Wolken hervorzuschauen.
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Der Tag beginnt bereits mit einzelnen Regenschauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Verlauf des Tages sagen die Wetterexperten dann einen Sonnen-Wolken-Mix voraus. Gegen Abend sei in Franken und im Südwesten mit einzelnen Schauern zu rechnen, im Norden seien auch Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen demnach Höchstwerte zwischen 22 und 27 Grad.
In der Nacht zum Dienstag geht es regnerisch weiter: Die Regenwolken werden von Südwesten über ganz Bayern ziehen. Dazu sinken die Temperaturen auf 13 bis 7 Grad ab. Der Tag startet dann bewölkt. In der Oberpfalz seien auch längere sonnige Abschnitte möglich, so die Wetterexperten. Besonders sei ab dem Mittag in Franken mit Schauern und einigen Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen erreichen 19 bis maximal 26 Grad.
Auch am Mittwoch ist vor allem in der Südhälfte des Freistaats mit häufigen Schauern und Gewittern zu rechnen. Dazu fallen die Temperaturen merklich auf 15 Grad in den nördlichen Mittelgebirgen und 22 Grad an der Donau. Dazu mäßiger, teilweise frischer Wind aus Westen.