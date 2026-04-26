Wettervorhersage: Wo in Bayern die 20-Grad-Marke geknackt werden kann

Kalte Nächte erwartet

So sonnig es am Tag auch wird. In den Nächten kann es noch einmal kalt werden. Teilweise können die Temperaturen laut der Vorhersage unter den Gefrierpunkt fallen. In der Nacht zu Montag sinken die Temperaturen etwa auf plus sechs bis minus ein Grad. Dabei kann es gebietsweise Frost in Bodennähe geben. Für die darauffolgenden Nächte bleiben die Tiefstwerte im Plus-Bereich.