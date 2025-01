Wettervorhersage: Winterwetter und Glätte in Thüringen

Am Freitag kann es gebietsweise zu Schneefall oder Schnee- und Graupelschauern in Thüringen kommen. Bei einem bis vier Grad sind dabei laut DWD einzelne Windböen nicht ausgeschlossen. In der Nacht zu Samstag bleibt es bei frostigen minus ein bis minus drei Grad sowie sich fortsetzenden Schneeschauern glatt auf den Straßen.