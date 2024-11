München (dpa/lby) - Schnee und Glätte begleiten die Menschen in Bayern auch heute. Es bleibe zunächst weiter winterlich, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes DWD am Morgen. Der DWD rechnet teilweise mit Glätte durch Schneeschauer oder überfrierende Nässe. Dazu sei es windig. In Alpennähe könne es auch Schneeverwehungen geben. Unwetterwarnungen für starken Schneefall gibt es laut DWD aber nicht mehr. Am Sonntag können sich die Menschen in Bayern dann auf höhere Temperaturen freuen.