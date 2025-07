Zum Start in das Wochenende verbessern sich die Aussichten kaum und es wird kühler: Am Freitag kann es laut DWD bei Höchstwerten bis zu 26 Grad noch zu Starkregen mit kräftigeren Gewittern kommen. Am Samstag setzen sich Regen und Gewitter in abgeschwächter Form fort. Im Verlauf des Tages klart es bei bis zu 25 Grad vorerst etwas auf.