Wettervorhersage: Wettermix aus Sonne, Regen und Wind

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen sind kurzzeitig die Ausläufer eines Tiefs spürbar. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es bei Temperaturen von 22 bis 30 Grad zunächst sonnig bis heiter. Vor allem im Süden können die Höchstwerte erreicht werden. Am Nachmittag ziehen dann aus Nordweste dichte Wolken auf und es kann regnen. Vereinzelt kommt es laut DWD zu starken Windböen. In der Nacht kühlt es auf 14 bis 9 Grad ab.