Die Behörden in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Thüringen, Hamburg und Bremen meldeten vermehrt Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit winterlichen Straßenverhältnissen. So kam es in der Nacht allein im Gebiet der Polizei Braunschweig zu mehr als 110 Verkehrsunfällen. Das Polizeipräsidium Neubrandenburg registrierte mehr als 80 Unfälle. Auch in Thüringen und Sachsen kam es vermehrt zu Unfällen aufgrund von Glätte, hier blieb es meist bei Blechschäden und leichten Verletzungen.