Wettervorhersage: Wetterdienst rechnet mit Starkregen in Bayern

Im Laufe des Tages sollen die Schauer vom Westen über das ganze Land ziehen. Dabei ist vor allem in Unterfranken zunächst mit Starkregen zu rechnen. Laut Prognose sollen zwischen 20 und 35 Liter Regen innerhalb weniger Stunden fallen - lokal seien auch bis zu 50 Liter möglich. Im Laufe der Nacht werden ähnliche Regenmengen südlich der Donau erwartet. Zu Gewittern kommt es aber nur vereinzelt. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 18 Grad im Allgäu und bis zu 27 Grad an der unteren Donau.