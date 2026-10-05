Wettervorhersage: Wetter zeigt sich zum Wochenstart zweigeteilt

München (dpa/lby) - Der Montag beginnt in Bayern zunächst nebelig. Doch dann zeigt sich das Wetter nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zweigeteilt. In Nordbayern löst sich der Nebel demnach am Vormittag zügig auf und macht Platz für viel Sonne. In Südbayern könnte es dagegen zunächst stark bewölkt bleiben. An den Alpen kann es vormittags sogar zum Teil kräftig regnen und gewittern. Für den Nachmittag sagt der DWD größere Auflockerungen voraus.