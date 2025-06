Erfurt (dpa/th) - Bei kräftigen Gewittern sind in Teilen Thüringens in der Nacht bis zu 20 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Nennenswerte Schäden habe das Unwetter allerdings nicht angerichtet, teilten die Leitstellen der Polizei mit. Zuvor war es am Sonntag wegen eines schweren Gewitters zu einer Schlammlawine im Weimarer Land gekommen. Auch seien Bäume umgeknickt und Keller voll gelaufen.