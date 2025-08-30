Wettervorhersage: Wetter bleibt wechselhaft - zeigt sich auch die Sonne?

München (dpa/lby) - Für die Menschen in Bayern sollte ein Regenschirm weiterhin ein ständiger Begleiter sein, denn das Wetter bleibt mit einem Mix aus Sonne und Regen unbeständig. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge soll der Himmel zunächst wolkig bleiben und es kann immer wieder regnen. Am Mittag und am Nachmittag rechnen die Wetterexperten mit vereinzelten Gewittern, teils mit Starkregen bis zu 20 Litern pro Quadratmeter und Böen bis zu 60 Kilometern pro Stunde. Zum Abend hin lasse sich dann die Sonne blicken. Die Temperaturen steigen im Oberallgäu auf 17 und in Teilen Frankens auf bis zu 23 Grad.