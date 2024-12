München (dpa/lby) - Die Chance auf eine weiße Weihnacht stehen in Teilen Bayerns gut - unter anderem auch in der Landeshauptstadt. Bereits am vierten Advent erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) ab dem Nachmittag zunehmend Schnee. Die Schneefallgrenze sinke dann im Tagesverlauf auf bis zu 400 Meter. Die Experten rechnen im Alpenvorland mit maximal fünf Zentimeter Neuschnee, in Staulagen mit 15 und im Allgäu sogar mit bis zu 25.