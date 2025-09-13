Wettervorhersage: Wechselhaftes Wetter zum Ferienende in Bayern erwartet

Am Samstag werde es zunächst stark bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Stellenweise scheine aber auch die Sonne. Am Abend beginne es dann vor allem in Alpennähe zu regnen. Über die Nacht breiten sich die Regenwolken über den ganzen Freistaat aus. Es könne dann verbreitet teils kräftige Schauer geben. Dabei seien auch kurze Gewitter wahrscheinlich. Die Temperaturen erreichen am Samstag höchstens zwischen 17 und 22 Grad.