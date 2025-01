In der Nacht auf Montag ziehen über dem Westen dichte Wolken auf, es kann kräftig regnen. Sonst lockert die Bewölkung auf, stellenweise wird es neblig. Am Montag ist es in weiten Landesteilen stark bewölkt, der Regen zieht vom Westen weiter nach Osten und Süden. In Südostbayern bleibt es bis zum Abend aufgelockert und trocken, im Nordwesten fallen einzelne Schauer.