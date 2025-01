Wettervorhersage: Wärmeres Wetter löst Glatteis zum Wochenende ab

Am Wochenende gibt der DWD für Bayerns Autofahrer Entwarnung – Glatteis wird nur vereinzelt im Süden erwartet. Samstag zeigt sich zeitweise im Süden die Sonne, in Unterfranken kann es etwas regnen. Im Norden gibt es einige Wolken und frischen Wind. Nachts liegen die Temperaturen bei minus 3 bis 4 Grad, tagsüber bei 5 bis 12 Grad. Am Sonntag können die Bayern vormittags teilweise Sonne tanken. An den Flüssen Südbayerns zeigt sich nach dem Nebel am Vormittag die Sonne. Später wird es bewölkter, in Unterfranken regnet es vormittags.