Wettervorhersage: Trübes Wiesn-Wetter – Sonne blitzt nur vereinzelt durch

München (dpa/lby) - Wer am zweiten Wiesn-Wochenende unterwegs ist, sollte sich auf trübes Wetter einstellen. Es empfiehlt sich, an warme Kleidung zu denken: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Samstag 12 Grad im Oberallgäu und 19 Grad im Passauer Land. Insbesondere nach Westen hin wird es laut der Vorhersage nass mit Regen und einzelnen Schauern. Etwas Sonne könnte sich im Osten bei auflockernder Bewölkung zeigen.