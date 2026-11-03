Wettervorhersage: Trüber Tag unter der Nebeldecke

München (dpa/lby) - Große Teile Bayerns werden heute unter einer zähen Hochnebeldecke liegen. Die Sonne kommt nach Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts nur in Mainfranken, manchen Mittelgebirgen und auf höheren Alpengipfeln zum Vorschein. Zudem ist es kühl. Im Norden Bayerns liegen die Höchstwerte tagsüber demnach zwischen 4 und 10 Grad, im Süden bei bis zu 8 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen dann örtlich unter den Gefrierpunkt.