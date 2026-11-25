Erfurt (dpa/th) - Zeitweise heiter, aber frostig: Das Wetter in Thüringen bleibt winterlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet heute Höchstwerte zwischen minus 1 und 1 Grad. Im Bergland wird mit Werten von minus 4 bis minus 1 Grad gerechnet. Teils kommt es zu Dauerfrost und Glätte, wie es hieß. Laut DWD bleibt es trocken, in den Hochlagen des Berglandes können demnach starke Windböen auftreten. In der Nacht zum Donnerstag fallen die Temperaturen dann auf Werte zwischen minus 3 und minus 7 Grad.