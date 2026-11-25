Etwas Schnee bringt der Donnerstag: Die Wetterexperten rechnen ab dem Nachmittag gebietsweise mit leichtem Schneefall. Der Himmel ist den ganzen Tag lang zunehmend bedeckt, bei Tageshöchstwerten zwischen minus 2 und 2 Grad und im Bergland zwischen minus 5 und minus 2 Grad. In der Nacht zum Freitag bleibt es bedeckt, dann rechnet der DWD vorzugsweise in Ostthüringen mit etwas Schneefall. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus 2 und minus 4 Grad, im Bergland sind bis zu minus 8 Grad möglich.