Richtig warm wird es dann am Sonntag: Die 30-Grad-Marke soll der Vorhersage zufolge an der Donau geknackt werden. Während es im Nordosten am Vormittag regnen kann, soll es im Süden erst am Nachmittag gebietsweise nass werden. Sonst sei es trocken mit einem Mix aus Sonne und Wolken.