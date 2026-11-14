Wettervorhersage: Tagsüber in Thüringen sonnig, nachts frostig

Erfurt (dpa/th) - Wer am Samstag in Thüringen unterwegs ist, kann sich zunehmend auf Sonne freuen - in der Nacht wird es jedoch frostig. Nach einem sonnigen Start in den Sonntag nehmen die Wolken zu und örtlich soll es regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Mit Regen rechnen die Wetterexperten auch am Montag, jedoch werde der Tag wärmer als das Wochenende. Demnach sind Höchsttemperaturen von 9 bis 12 Grad zu erwarten. Am Samstag und Sonntag seien nur maximal 5 bis 9 Grad möglich.