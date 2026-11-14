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Wettervorhersage Tagsüber in Thüringen sonnig, nachts frostig

Auf ein sonniges Wochenende mit frostiger Nacht folgt in Thüringen ein wechselhafter Wochenstart. Der Deutsche Wetterdienst rechnet Montag mit Regen, aber es wird wärmer.

Wettervorhersage: Tagsüber in Thüringen sonnig, nachts frostig
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Nach einem sonnigen Tag wird die Nacht zum Sonntag mit Tiefstwerten zwischen 0 und -3 Grad verbreitet frostig. (Archivbild) Foto: Martin Schutt/dpa

Erfurt (dpa/th) - Wer am Samstag in Thüringen unterwegs ist, kann sich zunehmend auf Sonne freuen - in der Nacht wird es jedoch frostig. Nach einem sonnigen Start in den Sonntag nehmen die Wolken zu und örtlich soll es regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Mit Regen rechnen die Wetterexperten auch am Montag, jedoch werde der Tag wärmer als das Wochenende. Demnach sind Höchsttemperaturen von 9 bis 12 Grad zu erwarten. Am Samstag und Sonntag seien nur maximal 5 bis 9 Grad möglich.

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In der kommenden Nacht gibt es der Vorhersage nach verbreitet Frost bei Tiefstwerten zwischen 0 und -3 Grad. Die Nacht zum Montag werde mit 6 bis 2 Grad deutlich milder, bringe aber Regen und einzelne Sturmböen im Bergland.