Wettervorhersage: Stürmisches Wetter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Leipzig - Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen müssen sich am Wochenende auf stürmische Zeiten einstellen. Grund sind zwei Sturmtiefs aus dem Norden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf Anfrage mit. Das eine davon sei derzeit über dem Ärmelkanal unterwegs, das zweite befinde sich momentan über Schottland. Gerade in den Bergen sei dann mit kräftigen Böen zu rechnen. "Der Brocken ist natürlich immer herausragend (...) Der kriegt letzten Endes den meisten Wind ab", sagte die diensthabende Meteorologin. Für den 1.141 Meter hohen Gipfel gilt schon für Freitag eine Sturmwarnung.