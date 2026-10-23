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Wettervorhersage Stürmisches Wetter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Der Brocken bekommt am Wochenende heftige Böen ab, auch in anderen Kammlagen wird es stürmisch. Der Winter lässt sich noch nicht blicken.

Wettervorhersage: Stürmisches Wetter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
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Auf dem Brocken wird in der Nacht zum Sonntag Wind in Orkanstärke erwartet. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Leipzig - Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen müssen sich am Wochenende auf stürmische Zeiten einstellen. Grund sind zwei Sturmtiefs aus dem Norden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf Anfrage mit. Das eine davon sei derzeit über dem Ärmelkanal unterwegs, das zweite befinde sich momentan über Schottland. Gerade in den Bergen sei dann mit kräftigen Böen zu rechnen. "Der Brocken ist natürlich immer herausragend (...) Der kriegt letzten Endes den meisten Wind ab", sagte die diensthabende Meteorologin. Für den 1.141 Meter hohen Gipfel gilt schon für Freitag eine Sturmwarnung.

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Windgeschwindigkeit von bis zu 150 Kilometern pro Stunde

Heftig wird es auf dem Brocken aber erst in der Nacht zum Sonntag. Dann erreicht der Wind Orkanstärke mit Spitzenwerten von bis zu 150 Kilometern pro Stunde. Ab einer Windgeschwindigkeit von 118 Kilometern pro Stunde sprechen Meteorologen von einem Orkan. Im Tagesverlauf des Sonntags schwächt sich der Wind aber bereits wieder ab. Auch in den Kammlagen des Thüringer Waldes und des Erzgebirges wird mit kräftigem Wind gerechnet.

Temperaturen bleiben tagsüber zweistellig

Nach Angaben des Wetterdienstes geschieht das bei vergleichsweise milden Temperaturen. Auf dem Brocken wird in der Nacht zum Samstag zwar eine Temperatur von null Grad nicht ausgeschlossen, im Flachland sollen die Tiefstwerte aber zwischen fünf und sieben Grad Celsius liegen. Strengen Frost gebe es noch nicht, hieß es.

Noch kein Winter in Sicht 

"Es ist noch kein Winter in Sicht", lautet die Botschaft der Experten. Tagsüber werden gerade in Sachsen am Sonntag Werte von bis zu 15 Grad erwartet. Der Herbst zeigt sich mit Blick auf die Temperaturen jedenfalls von seiner besten Seite.