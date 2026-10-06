Wettervorhersage: Sonniger Herbsttag - und die Temperaturen steigen

Nach einer klaren und kalten Nacht gibt es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) anfangs gebietsweise Nebel oder Hochnebel - dann aber scheint die Sonne ordentlich. Die Temperaturen steigen bis auf 23 Grad. Nur am westlichen Alpenrand sind später einzelne Schauer möglich, und auch ganz vereinzelte Gewitter sind nicht ausgeschlossen.