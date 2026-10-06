München (dpa/lby) - Der Herbst zeigt sich in Bayern heute von seiner schönen Seite: sonnig und warm.
Wettervorhersage Sonniger Herbsttag - und die Temperaturen steigen
dpa 06.10.2026 - 04:00 Uhr
Viel Sonne und dazu ist es sehr mild: Der Herbst zeigt sich in Bayern heute von seiner schönen Seite.
München (dpa/lby) - Der Herbst zeigt sich in Bayern heute von seiner schönen Seite: sonnig und warm.
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Nach einer klaren und kalten Nacht gibt es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) anfangs gebietsweise Nebel oder Hochnebel - dann aber scheint die Sonne ordentlich. Die Temperaturen steigen bis auf 23 Grad. Nur am westlichen Alpenrand sind später einzelne Schauer möglich, und auch ganz vereinzelte Gewitter sind nicht ausgeschlossen.
Am Mittwoch geht es ähnlich weiter - mit viel Sonne und teilweise sogar noch etwas höheren Temperaturen. Im Süden sind dann bis 25 Grad drin.