Wettervorhersage: Sonnenschein und strenger Frost im Südosten erwartet

Zum Start in das Wochenende bleibt das Wetter heiter und trocken. Nur einzelne Wolken zeigen sich am Himmel. Dabei steigen die Temperaturen am Freitag auf minus vier bis null Grad. Thüringen erreicht mit Werten um den Gefrierpunkt die mildesten Bedingungen. In der Nacht zu Samstag wird erneut deutlicher Frost mit bis zu minus zehn Grad erwartet. Dabei kann in Thüringen vereinzelt Schnee oder Schneegriesel fallen. Die Aussichten bleiben bis in die neue Woche nahezu unverändert.