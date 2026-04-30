Wettervorhersage: Sonne und sommerliche Temperaturen zum Start in den Mai

Erfurt (dpa/th) - Der 1. Mai bringt viel Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad nach Thüringen. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) steigen die Temperaturen am Wochenende bis auf sommerliche 27 Grad.
Die vielerorts zelebrierten Tänze und Hexenfeuer sollen den Frost vertreiben. Das scheint ihnen an diesem langen Wochenende zu gelingen. Auch am Tag steigen die Werte – über 25 Grad werden erwartet.
Erfurt (dpa/th) - Der 1. Mai bringt viel Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad nach Thüringen. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) steigen die Temperaturen am Wochenende bis auf sommerliche 27 Grad.
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Der Donnerstag beginnt zunächst noch mit frostigen Werten. Im Tagesverlauf werden 16 bis 18 Grad erreicht, begleitet von viel Sonne und einer leichten bis böigen Brise. Auch in der Nacht zum Freitag bleibt es überwiegend klar, örtlich tritt erneut Frost auf, der in den folgenden Nächten ausbleibt.
Der Mai startet am Freitag mit 20 bis 23 Grad sowie strahlendem Sonnenschein, wie der DWD mitteilte. Am Samstag klettern die Höchstwerte auf 27 Grad. Am Sonntag trüben am Nachmittag einzelne Schauer und Gewitter die Aussichten. Sonst bleibt es bei Höchstwerten von 23 bis 26 Grad weitgehend trocken.