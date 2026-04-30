Wettervorhersage: Sonne und sommerliche Temperaturen zum Start in den Mai

Der Donnerstag beginnt zunächst noch mit frostigen Werten. Im Tagesverlauf werden 16 bis 18 Grad erreicht, begleitet von viel Sonne und einer leichten bis böigen Brise. Auch in der Nacht zum Freitag bleibt es überwiegend klar, örtlich tritt erneut Frost auf, der in den folgenden Nächten ausbleibt.