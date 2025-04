Wettervorhersage: Schöner Monatsstart: Maifeiertag wird sonnig und warm

Am Tag der Arbeit können die Menschen im Freistaat weiterhin viel Sonne genießen - neben der Sonnenbrille sollte die Sonnencreme also nicht fehlen. Einzig über dem Bergland ist es stärker bewölkt, aber auch dort ist es der Vorhersage zufolge wahrscheinlich trocken. Die Temperaturen steigen auf bis zu 23 Grad im Bayerischen Wald und 29 Grad am Untermain.