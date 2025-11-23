Wettervorhersage Schnee und Glatteis - Straßen können spiegelglatt werden

Offenbach - Autofahrer und Fußgänger aufgepasst - Schneefälle und gefrierender Regen können Straßen und Gehwege ab dem Nachmittag und Abend mancherorts spiegelglatt machen. Besonders kritisch dürfte es vom Saarland und der Pfalz über Schwaben bis nach Niederbayern werden, wo die Niederschläge recht rasch in Regen übergehen, hieß es vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. "Dieser fällt dann auf den gefrorenen Boden, so dass es stellenweise spiegelglatt werden kann." Durch den Frost der vergangenen Tage seien die Böden teilweise bis etwa 15 Zentimeter tief gefroren.