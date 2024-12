Am Sonntag und zu Beginn der nächsten Woche bringe eine kräftige Westströmung recht milde, aber auch feuchte und wolkenreiche Meeresluft. Es setzen Niederschläge ein, die auch im Bergland wieder zunehmend in Regen übergehen. Im Norden wird es windig, in Hochlagen und an der See vorübergehend stürmisch. Die Temperaturhöchstwerte betragen im Süden null bis fünf, und im Norden fünf bis zehn Grad.