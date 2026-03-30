Wettervorhersage Schnee, Regen, Wind – Wetter bleibt in Bayern ungemütlich

Nächste Tage auch nass

Auch in der Nacht zum Dienstag soll es regnen und schneien - insbesondere im Süden Bayerns. Wer tagsüber hinausgeht, sollte den Regenschirm einpacken: Von Norden aus ziehen Schnee-, Regen- und Graupelschauer über den Freistaat. An den Alpen kann es dabei auch länger schneien. Dort werden Temperaturen von drei Grad erwartet, an der Donau und am Untermain etwas wärmere elf Grad.