Wettervorhersage: Schnee im Mai

München (dpa/lby) - Es fühlte sich schon so nach Sommer an, doch jetzt kommt der Winter noch einmal zurück nach Bayern - und das Mitte Mai. Die Schneefallgrenze sinkt den Alpen laut Deutschem Wetterdienst auf 1.000 Meter. In höheren Lagen sind den Angaben zufolge fünf bis zehn, in Staulagen in den Allgäuer Alpen sogar um 20 Zentimeter Neuschnee möglich. Auch in den Mittelgebirgen könnten "einige Schneeflocken" fallen. Oberhalb von 800 Metern sei im Bergland zudem Vorsicht auf den Straßen geboten, denn es könnte den DWD-Angaben zufolge Glätte durch Schneematsch geben.