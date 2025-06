München (dpa/lby) - Die Menschen in Bayern müssen sich in den kommenden Tagen auf ungemütlich nasses Wetter einstellen. Bereits am Sonntag ziehen ab dem Nachmittag von Westen aus Schauer und Gewitter auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Lokal sind dabei auch Hagelgrößen von drei Zentimetern, Sturmböen und Starkregen möglich.