Wettervorhersage: Regen und Gewitter im Süden Bayerns - teils Starkregen

Am Donnerstag gibt es laut DWD vor allem in der Südhälfte Regen und einzelne Gewitter. In Franken und der Oberpfalz dagegen soll es demnach überwiegend trocken bleiben und sich zeitweise sogar die Sonne zeigen. Die Meteorologen rechnen mit Höchsttemperaturen von 17 Grad im Oberallgäu und 25 Grad im Raum Aschaffenburg.