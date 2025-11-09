München (dpa/lby) - Auch in der kommenden Woche werden die Menschen in Bayern Schirm und Regenjacke benötigen. Bereits am Sonntag soll es verbreitet leichten Regen und Sprühregen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Zudem rechnen die Experten teilweise mit Nebel. Im Bayerischen Wald kann demnach auch oberhalb von etwa 700 bis 800 Meter etwas Schnee fallen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 7 und 11 Grad. In den Mittelgebirgen werden um die 5 Grad erwartet.