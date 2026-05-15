Wettervorhersage: Regen, Kälte und ein Funken Hoffnung

Am Samstag soll der Regen zunehmend sonnigen Abschnitten weichen. Am Alpenrand sei aber häufig mit Regenschauern zu rechnen, in den Alpen mit Regen und auch Schnee. Über 1.500 Metern kann es den Angaben des DWD zufolge zwischen 10 und 20 Zentimetern, in höheren Staulagen bis 30 Zentimeter Neuschnee geben. Aber auch unterhalb bis nahe 1.000 Meter können demnach einige Flocken fallen. Die Temperaturen dürften zwischen 9 und 16 Grad liegen.