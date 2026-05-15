Wettervorhersage: Regen, Kälte und ein Funken Hoffnung

München (dpa/lby) - Grau, kalt und nass geht es in weiten Teilen Bayerns weiter. Für Samstag macht der Deutsche Wetterdienst (DWD) jedoch Hoffnung auf ein wenig Sonne.
Wer am Brückentag in Bayern arbeitet, verpasst zumindest wettermäßig nichts: Es soll kühl und ungemütlich bleiben.
München (dpa/lby) - Grau, kalt und nass geht es in weiten Teilen Bayerns weiter. Für Samstag macht der Deutsche Wetterdienst (DWD) jedoch Hoffnung auf ein wenig Sonne.
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Zunächst bleibt es am Freitag stark bewölkt mit teils länger andauernden Regenschauern. Blitz und Donner soll es aber nur äußerst selten geben. Die Schneefallgrenze liege bei ungefähr 1.300 Metern. Im Norden Bayerns könnte sich schon am Freitagabend mal die Sonne zeigen.
Die Temperaturen liegen den Angaben zufolge zwischen 8 und 15 Grad. Am Großen Arber bei 5 und auf der Zugspitze bei lediglich minus 6 Grad. In der Nacht zu Samstag kann es dem DWD zufolge bis etwa 1.000 Metern herab auch mäßigen Schneefall geben.
Am Samstag soll der Regen zunehmend sonnigen Abschnitten weichen. Am Alpenrand sei aber häufig mit Regenschauern zu rechnen, in den Alpen mit Regen und auch Schnee. Über 1.500 Metern kann es den Angaben des DWD zufolge zwischen 10 und 20 Zentimetern, in höheren Staulagen bis 30 Zentimeter Neuschnee geben. Aber auch unterhalb bis nahe 1.000 Meter können demnach einige Flocken fallen. Die Temperaturen dürften zwischen 9 und 16 Grad liegen.