Wettervorhersage Regen in Aussicht - Temperaturen "zu mild" für Januar

München (dpa/lby) - Mit einem vorhergesagten Wetterumschwung müssen die Menschen in Bayern wieder mal an ihren Regenschirm denken. Bevor sich am Donnerstag eine Kaltfront nähert, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Dienstag zunächst trübes oder nebliges Wetter in einigen Regionen vorher. Die geringste Chance auf Sonne haben die Menschen am Untermain und in Niederbayern. Abseits davon soll es zeitweise immer wieder wolkig bei Temperaturen zwischen ein und sechs Grad sein. Auch in der Nacht dürfte es weiterhin neblig werden.