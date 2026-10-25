Wettervorhersage: Regen, Gewitter und Sturm - Bayern erwartet nassen Sonntag

Die Schneefallgrenze liegt nach Angaben des DWD zunächst bei etwa 2.500 Metern. In der Nacht seien dann oberhalb von bereits 1.500 Metern ein bis fünf Zentimeter Neuschnee möglich. Nachdem der Sonntag teils von Dauerregen bestimmt ist, bleibt es dem Wetterdienst zufolge zum Start in die neue Woche überwiegend trocken im Freistaat.