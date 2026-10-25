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Wettervorhersage Regen, Gewitter und Sturm - Bayern erwartet nassen Sonntag

Eine Stunde länger schlafen – danach wird es ungemütlich: Regen und kräftige Böen bestimmen den Sonntag in Bayern. Am Nachmittag gibt es erste Auflockerungen.

Wettervorhersage: Regen, Gewitter und Sturm - Bayern erwartet nassen Sonntag
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Die Schneefallgrenze liegt am Sonntag zunächst oberhalb von 2.500 Metern. Foto: Jan Eifert/dpa

München (dpa/lby) - Regen, Wind und vereinzelte Gewitter bestimmen heute das Wetter in Bayern. Das kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) an. Die Höchstwerte liegen meist zwischen 8 und 14 Grad, in höheren Lagen teils nur um 5 Grad.

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Im Norden wie im Süden beginnt der Sonntag den Angaben zufolge regnerisch. Erst am späteren Nachmittag soll es nach Angaben des DWD auflockern. Einzelne Schauer seien dabei noch möglich, im Norden seien vereinzelte Gewitter nicht ausgeschlossen. Es herrsche ein frischer Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen im Flachen und Sturm- oder schwere Sturmböen im Gebirge.

Die Schneefallgrenze liegt nach Angaben des DWD zunächst bei etwa 2.500 Metern. In der Nacht seien dann oberhalb von bereits 1.500 Metern ein bis fünf Zentimeter Neuschnee möglich. Nachdem der Sonntag teils von Dauerregen bestimmt ist, bleibt es dem Wetterdienst zufolge zum Start in die neue Woche überwiegend trocken im Freistaat.