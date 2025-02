Am Wochenende wird es allmählich trockener. Am Freitag müsse jedoch zunächst noch mit Regen-, Schneeregen- oder Graupelschauern gerechnet werden. In der Nacht zu Samstag beruhigt sich das Wetter bei frostigen null bis minus vier Grad wieder und Nebel bildet sich, der sich bis in die Morgenstunden des Samstags hält. Im Tagesverlauf zieht der Regen ab.