München (dpa/lby) - Die neue Woche bringt Schnee nach Bayern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet die weißen Flocken am Montag in den Mittelgebirgen oberhalb von 600 Metern, wie ein Meteorologe mitteilte. In der Nacht zu Mittwoch soll der Schnee vereinzelt auch bis in tiefere Lagen um 300 Meter fallen.