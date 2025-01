Wettervorhersage Nebel und kalte Nächte am Wochenende - im Bergland Sonne

München (dpa/lby) - Neblig trübes Wetter steht den Bayern am Wochenende vielerorts bevor. Doch zunächst heißt es noch einmal Vorsicht für Fußgänger, Auto- und Fahrradfahrer. In der Nacht zum Freitag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) örtlich Glätte und Temperaturen bis zu minus zehn Grad in den Alpentälern. Der Freitag selbst zeigt sich dann verbreitet mit Nebel und Hochnebel. Lediglich im Bergland ist es sonnig. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen minus zwei und plus fünf Grad.