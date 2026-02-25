Wettervorhersage: Nebel hält sich hartnäckig – Sonne nur in höheren Lagen

München (dpa/lby) - Trübe Aussichten für Teile Bayerns: Nebel und Hochnebel sollen sich am Mittwoch nur zäh auflösen, mancherorts auch gar nicht. Unter dem Grau bleibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auch vergleichsweise kühl bei bis zu acht Grad. Reichlich Sonne bekommen dagegen die höheren Mittelgebirgslagen und die Alpen ab. Da können die Temperaturen laut DWD auf bis zu 17 Grad klettern. Es soll schwach bis mäßig windig sein.