Wettervorhersage: Nebel hält sich hartnäckig – Sonne nur in höheren Lagen

Nach dem wechselhaften Schmuddelwetter soll es im Freistaat langsam freundlicher werden. Ganz weg ist der Nebel aber noch nicht.

Die Temperaturen in Bayern steigen weiter an. (Symbolbild) Foto: Katrin Requadt/dpa

München (dpa/lby) - Trübe Aussichten für Teile Bayerns: Nebel und Hochnebel sollen sich am Mittwoch nur zäh auflösen, mancherorts auch gar nicht. Unter dem Grau bleibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auch vergleichsweise kühl bei bis zu acht Grad. Reichlich Sonne bekommen dagegen die höheren Mittelgebirgslagen und die Alpen ab. Da können die Temperaturen laut DWD auf bis zu 17 Grad klettern. Es soll schwach bis mäßig windig sein.

Am Donnerstag und Freitag dürften der Prognose nach Nebel und Hochnebel noch nicht gänzlich verschwunden sein und teilweise von Wolken abgelöst werden. Die Temperaturen sollen mild bis frühlingshaft sein.